مالي تقطع الإشارة عن قناة إخبارية بسبب انتقادها للمجلس العسكرى الحاكم فى بوركينا فاسو

باماكو - (أ ب)

قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي الإشارة عن قناة الأخبار الشعبية "جوليبا تي في نيوز" بعد أن انتقد سياسي بارز حكام بوركينا فاسو العسكريين خلال مناظرة تلفزيونية، وفقا لما ذكره أحد الصحفيين في القناة اليوم الثلاثاء.

وقال الصحفي الطاهر هاليدو، الذي ترأس المناظرة، لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) "في هذا الصباح، قامت السلطات بقطع إشارة قناتنا التلفزيونية، لكننا ما زلنا نأمل في أن يقوموا بإعادتها قريبا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت السلطات المالية باعتقال السياسي عيسى كاو نجيم بعد أن ادعى خلال المناظرة على قناة جوليبا أنه تم اختلاق أدلة بشأن محاولة انقلاب فاشلة في بوركينا فاسو في سبتمبر، كما تم استجواب مدير القناة من قبل السلطات.

ويعد قرار قطع إشارة قناة جوليبا أحدث حلقة في حملة القمع ضد حرية الصحافة والمعارضة السياسية في مالي، التي يحكمها نظام عسكري منذ عام 2020.