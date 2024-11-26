ما هي خطة سموتريتش لتقليص عدد سكان قطاع غزة للنصف؟

(مصراوي)

كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة إسرائيل "السانحة" بحسب تعبيره لتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال سموتريتش، إن تنفيذ الخطة المذكورة سيكون بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي سيؤدي اليمين الدستورية في 6 يناير المقبل، مؤكدًا أن تل أبيب ستكون قادرة على تقليص عدد سكان القطاع إلى النصف خلال عامين فقط إذا تم تنفيذ هذه الخطة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتريتش قوله "من الضروري احتلال قطاع غزة وتقليص عدد سكانه إلى أقل من نصف العدد الحالي"، وهي من التصريحات التي تأتي في وقت تشهد فيه مواقف سموتريتش المتطرفة بشأن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة انتقادات واسعة، بما في ذلك دعوات من دول أوروبية لفرض عقوبات عليه وعلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

وفي سياق متصل، قال سموتريتش قبل أسبوعين إنه أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، قائلًا إن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بفضل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بعد تسلمه منصبه في يناير المقبل.

من جهته، وجه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال تجمع عند حدود قطاع غزة دعوة لإعادة بناء المستوطنات في المنطقة. وقال بن غفير"إذا أردنا، يمكننا العودة للاستقرار في غزة".

وكان بن غفير أحد المتحدثين في تجمع نظمته أحزاب ومنظمات مؤيدة للاستيطان تحت شعار "تحضير العودة إلى غزة"، بالتعاون مع نواب من حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.