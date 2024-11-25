الشرطة الباكستانية تلقى القبض على 20 من أعضاء حزب حركة الإنصاف الباكستانية

إسلام آباد- (د ب أ)

ألقت الشرطة الباكستانية اليوم الاثنين، القبض على 20 عضوا من أعضاء حزب حركة الإنصاف الباكستانية، وذلك للاشتباه في تورطهم في الهجوم على الشرطة.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الشرطة قالت إن المشاركين في مسيرة قادمة من منطقة سارجودا قاموا برشق قوات الشرطة بالحجارة.

ومن ناحية أخرى، تحدث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن صعوبات في الوصول لمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الحكومة قد أكدت أنها تعتزم تعليق خدمات الانترنت في المناطق ذات المخاوف الأمنية، ولكن لم يرد تعليق بشأن منصات التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان يستعدون للاحتجاج في العاصمة.

يشار إلى أن خان يقبع في السجن، منذ أكثر من عام ويواجه أكثر من 150 قضية جنائية ضده. لكنه ما يزال يتمتع بشعبية ويقول حزبه السياسي "حركة الإنصاف الباكستانية" إن تلك القضايا لها دوافع سياسية.

ويعتمد أنصاره بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإطلاق سراحه، ويستخدمون منصات المراسلة مثل واتسآب لتبادل معلومات، بما في ذلك تفاصيل عن الأحداث.