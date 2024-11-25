وزير الخارجية يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية

القاهرة- مصراوي

توجه وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، إلى روما للمشاركة في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى "حوارات روما المتوسطية".

وتشارك في المنتدى دول شمال وجنوب المتوسط لمناقشة التحديات المشتركة والأزمات المتعددة التى تهدد الأمن والاستقرار بمنطقة المتوسط، واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين.

ويعتزم عبد العاطى أن يشارك في عدد من فعاليات المنتدى، حيث يستعرض الجهود المصرية لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ويشارك في جلسة مخصصة لتناول موقف مصر تجاه عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، كما يبحث مع عدد من الوزراء والمسؤولين على هامش المنتدى سبل تطوير العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أيضا أن يتوجه وزير الخارجية المصري إلى مدينة فيوجي الإيطالية، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع "جي 7"، بدعوة من الرئاسة الإيطالية لتناول التطورات في الشرق الأوسط مع بعض الوزراء العرب.