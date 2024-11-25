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منذ بدء طوفان الأقصى.. حزب الله يُنفذ أكبر عدد من العمليات ضد إسرائيل

02:21 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

صواريخ حزب الله

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وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، تفاصيل عملياته التي شنها الأحد 24 نوفمبر، ضد إسرائيل، إذ أنه نفذ أكبر عدد من العمليات في يوم واحد منذ بدء طوفان الأقصى، وفقا لروسيا اليوم.

وجاء في "الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية في معركة "أولي البأس ما يلي:

- عدد العمليات: 51.

- أماكن الاستهداف:

داخل الأراضي المحتلة: 34.

داخل الأراضي اللبنانية: 19.

- عمق الاستهداف: 150 كلم.

- نوع الاستهداف:

آليات عسكرية: 6.

قواعد عسكرية: 9.

طائرات ومسيّرات: 1.

مواقع وثكنات عسكرية: 5.

مدن ومستوطنات: 14.

تجمعات للجنود: 18.

- الأسلحة المستعملة:

سلاح الجو: 4.

صواريخ أرض - أرض: 38.

صواريخ أرض - جو: 1.

صواريخ نوعية: 4.

صواريخ موجهة:7.

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