تعليق التدريس الحضوري في بيروت حتى نهاية العام.. ما السبب؟

وكالات

قررت الحكومة اللبنانية، تعليق التدريس الحضوري في كل المدارس والمعاهد والجامعات، الرسمية والخاصة، في العاصمة بيروت والمناطق القريبة منها، حتى نهاية العام والاستعاضة عنه بالتعليم عن بعد، بسبب الأوضاع الخطرة الراهنة الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وقال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إنه قرر تعليق التدريس الحضوري في كل المؤسسات التعليمية الواقعة في "بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا يوم الإثنين.

وأضاف، أنه قرر أيضا تمديد مفاعيل التعميم الذي ألزم بموجبه المؤسسات التربوية الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري، بأن يتلازم ذلك مع التعليم من بُعد، حتى نهاية ديسمبر 2024، وفقا لما ذكرته العربية.

وأوضح أن هذه التدابير هدفها المحافظة على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية والأهالي، في ظل الأوضاع الخطرة الراهنة.

ويأتي هذا القرار بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة على مبان في أحياء عدّة في ضاحية بيروت الجنوبية سبقتها إنذارات لسكّان هذه المباني بوجوب إخلائها، في حين أطلق حزب الله حوالى 250 مقذوفا على الدولة العبرية في يوم واحد.

وحوّلت السلطات اللبنانية عددا من المدارس والمعاهد إلى مراكز لإيواء النازحين مع فرار عشرات آلاف العائلات من منازلهم.