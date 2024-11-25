لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام جنين في الضفة الغربية

01:43 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

رصاص جيش الاحتلال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

استشهد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بحسب الغد.

واندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد، إذ أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين.

واستشهد طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة من مدخلها الشرقي، ما أدى لاندلاع مواجهات، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة طفلين بالرصاص الحي، نقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهادهما.

رصاص جيش الاحتلال الضفة الغربية فلسطين قوات إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعليق التدريس الحضوري في بيروت حتى نهاية العام.. ما السبب؟

إعلان

إعلان