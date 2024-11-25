شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام جنين في الضفة الغربية

وكالات

استشهد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بحسب الغد.

واندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد، إذ أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين.

واستشهد طفلين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة من مدخلها الشرقي، ما أدى لاندلاع مواجهات، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة طفلين بالرصاص الحي، نقلا على إثرها إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهادهما.