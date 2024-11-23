العراق: يجب اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان على غزة ولبنان

وكالات



وجهت الخارجية العراقية رسائل إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ردًا على تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على البلاد.



وقالت الخارجية العراقية، إن "رسالة الاحتـلال إلى مجلس الأمن تمثل جزءًا من سياسة ممنهجة لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة".



وأضافت: "يجب اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وإلزامه بوقف العنف في المنطقة".



وأكدت أن العراق كان حريصًا على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار.



ودعت الخارجية العراقية إلى تضافر الجهود لإيقاف التصعيد الإسرائيلي بالمنطقة وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية.