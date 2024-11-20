لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مدير مستشفى كمال عدوان: مازلنا تحت الحصار الإسرائيلي

11:32 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

مستشفى كمال عدوان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

قال مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة " ما زالنا تحت الحصار الشديد ولا يسمح بإدخال أي شيء لا دواء ولا طواقم ولا طعام ولا مركبات إسعاف".

وأضاف: "في المستشفى 85 مصابًا من الأطفال والنساء و6 حالات حرجة جدًا وحالات سوء التغذية بينها لـ17 طفلًا".

وأكد أنه "لا حراك ولا حتى وعود من أي جهة دولية بفتح ممر إنساني لإدخال المستلزمات الطبية وحليب الأطفال إلى القطاع".

مستشفى كمال عدوان الإسرائيل غزة المستلزمات الطبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انطلاق أول تعداد عام للسكان في العراق منذ 37 عاما

إعلان

إعلان

طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أول ظهور لإمام عاشور داخل المحكمة لنظر معارضته على حبسه في واقعة المول
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية