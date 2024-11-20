مدير مستشفى كمال عدوان: مازلنا تحت الحصار الإسرائيلي

(وكالات)

قال مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة " ما زالنا تحت الحصار الشديد ولا يسمح بإدخال أي شيء لا دواء ولا طواقم ولا طعام ولا مركبات إسعاف".

وأضاف: "في المستشفى 85 مصابًا من الأطفال والنساء و6 حالات حرجة جدًا وحالات سوء التغذية بينها لـ17 طفلًا".

وأكد أنه "لا حراك ولا حتى وعود من أي جهة دولية بفتح ممر إنساني لإدخال المستلزمات الطبية وحليب الأطفال إلى القطاع".