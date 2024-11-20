الرئيس التركي: رفضنا السماح لرئيس إسرائيل بعبور مجالنا الجوي

وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن تركيا رفضت السماح للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، باستخدام مجالها الجوي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 29 في أذربيجان، مما يسلط الضوء على موقف أنقرة وسط حالة من التوتر مع إسرائيل.

وأضاف أردوغان خلال حضوره قمة مجموعة العشرين في البرازيل: "لم نسمح للرئيس الإسرائيلي باستخدام مجالنا الجوي لحضور قمة كوب. اقترحنا طرقا بديلة وخيارات أخرى".

وألغى هرتسوج الزيارة في نهاية المطاف، وفقا لما ذكرته الغد.

وقالت الرئاسة الإسرائيلية: "في ضوء تقييم الوضع ولأسباب أمنية، قرر رئيس الدولة إلغاء رحلته إلى مؤتمر المناخ في أذربيجان".

وشنت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة قبل عام وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد اكثر من 43 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

وسحبت تركيا سفيرها في إسرائيل للتشاور بعد اندلاع حرب غزة، لكنها لم تقطع علاقاتها رسميا معها ولا تزال سفارتها مفتوحة وعاملة.

وقال أردوغان عن زيارة هرتسوغ إلى باكو «لكنني لا أعرف بصراحة ما إذا كان قادرا على الذهاب أم لا».

وأضاف: "نحن، في تركيا، مضطرون في بعض المسائل إلى اتخاذ موقف، وسنواصل فعل ذلك".

وقال أردوغان، الإثنين قبل الماضي، إنه يجب على الدول الإسلامية فرض حظر على إسرائيل وإنهاء التجارة معها وعزلها دوليًّا إذا لم توقف عدوانها.

وأضاف الرئيس التركي، خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، إنه استشهد حتى الآن 50 ألف فلسطيني 70% منهم أطفال ونساء في المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى أنها تعمل على إلغاء حل الدولتين ومنع عودة الفلسطينيين إلى بلادهم.