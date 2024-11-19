زيلينسكي: يجب على العالم اتخاذ تدابير ضد أسطول الناقلات الروسية

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يجب معالجة كافة جوانب الحرب الروسية "الآن، وفي أقرب وقت ممكن"، معربًا عن شكره للدنمارك لتقاسم هذا الفهم معه.

وأضاف زيلينسكي عبر حسابه على منصة إكس، أن من الأهمية بمكان أن يدعم شركاء أوكرانيا في أوروبا وحول العالم الحاجة إلى ممارسة الضغوط على أسطول الناقلات الروسية، الذي يستخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمويل عدوانه على أوكرانيا وزعزعة استقرار مناطق أخرى من العالم، مؤكدا أن التدابير المضادة يجب أن تكون عالمية أيضًا.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلاً، إن نفس المنطق ينطبق على رد فعل العالم على تورط قوات كوريا الشمالية في حرب روسيا ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أنه في حال غياب رد عالمي منسق، قد نرى جنود كوريا الشمالية كمرتزقة في مناطق حرب أخرى.