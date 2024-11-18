حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة

بيروت- (د ب أ)

أعلن "حزب الله" في بيان له فجر اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا ليلة الأحد/ الإثنين تجمعا لقوات إسرائيلية في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية.

وقال "حزب الله" في البيان إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 1230 من ليل الأحد/ الإثنين 18-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصلية صاروخية".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ الثامن من أكتوبر من عام 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.