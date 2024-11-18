الرئيس الصينى: نتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الصينية-البرازيلية

بكين- ريو دي جانيرو- (أ ش أ)

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إنه يتطلع إلى إجراء تبادلات معمقة لوجهات النظر مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشأن مواصلة تعزيز العلاقات الصينية-البرازيلية، وتدعيم التضافر بين إستراتيجيات التنمية لدى البلدين، والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين، أن الرئيس الصيني قال فى تصريحات، لدى وصوله إلى البرازيل لحضور القمة الـ19 لمجموعة الـ20، إن الصين والبرازيل صديقتان متشابهتان في التفكير ولديهما نفس التطلعات وشريكتان جيدتان تمضيان قدما جنبا إلى جنب وأشار إلى أنه على الرغم من المحيطات التي تفصل بينهما، إلا أنهما دولتان ناميتان رئيسيتان في نصفي الكرة الأرضية الشرقي والغربي على التوالي، تنجذبان إلى بعضهما البعض وتتناغمان عن بُعد.

وأضاف أنه زار البرازيل أربع مرات وشهد ما حققته البلاد من تنمية وتغيرات على مدى الـ30 عاما الماضية، معربا عن شعوره بالقرب العميق من البرازيل عندما وطأت قدماه مجددا هذه الأرض و أنه في السنوات الأخيرة، واصلت الدولتان تعميق الثقة السياسية المتبادلة، وسجلتا نتائج مثمرة في التعاون العملي، وحققتا تعاونا شعبيا وثقافيا مزدهرا، وأظهرتا حيوية جديدة للعصر على صعيد الصداقة التقليدية مضيفا أن الدولتان أعربتا عن الصوت العادل للجنوب العالمي على الساحة الدولية، وقدمتا مساهمات هامة لتعزيز السلام والتنمية في العالم.

وقال إنه بينما تحتفل الصين والبرازيل بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما هذا العام، فإن العلاقات بين البلدين تقف عند منعطف تاريخي هام للبناء على الإنجازات السابقة والمضي قدما.

كما أعرب شي عن تطلعه إلى حضور القمة الـ19 لقادة مجموعة العشرين، وإنه مستعد للعمل مع جميع الأطراف لمناقشة الخطط والسعي إلى التنمية، والدعوة بشكل مشترك إلى عالم متعدد الأقطاب متساوٍ ومنظم وعولمة اقتصادية شاملة ومفيدة عالميا، ودعم مجموعة العشرين لكي تواصل الاضطلاع بدور أكبر كمنصة هامة للتعاون الاقتصادي الدولي.

وصل شي البرازيل قادما من ليما، حيث حضر الاجتماع الـ31 لقادة اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط لهادئ (أبيك) وقام بزيارة دولة إلى بيرو.