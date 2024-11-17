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الأمم المتحدة تعلن عن مساعدات لـ 3.5 مليون امرأة في أفغانستان

02:29 م الأحد 17 نوفمبر 2024

الأمم المتحدة تعلن عن مساعدات لـ 3.5 مليون امرأة ف

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كابول - (د ب أ)

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن توفير مساعدات حيوية إلى 3.5 مليون أم وامرأة حامل في أفغانستان.

وتم اتخاذ تلك الجهود في الفترة ما بين يناير وأكتوبر، من هذا العام ، بدعم مكتب شؤون السكان واللاجئين والهجرة، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر الصندوق اليوم الأحد أن النساء الحوامل والأمهات الجدد في أفغانستان، يواجهن مخاطر ونقاط ضعف متزايدة، بسبب الأزمة المستمرة في البلاد.

يأتي إعلان الوكالة الأممية، وسط إحصائيات مثيرة للقلق تكشف أن أما تموت كل ساعتين في أفغانستان بسبب مضاعفات يمكن الوقاية منها. وأعلن الاتحاد الأوروبي أن 90% من النساء في البلاد، يفتقرن إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

صندوق الأمم المتحدة للسكان أفغانستان امرأة حامل وزارة الخارجية الأمريكية
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