النمسا: روسيا ستقطع الغاز عن بلادنا غدا

وكالات

(أ ب) -

قال المستشار النمساوي إن شركة جازبروم الروسية ستقطع الغاز الطبيعي عن بلاده غدا السبت، وأضاف أن البلاد لديها إمدادات بديلة.

كانت شركة الطاقة النمساوية "أو إم في" أعلنت أن روسيا ستوقف إمدادات الغاز إلى النمسا اعتبارا من غد السبت.

وقالت شركة "أو إم في" إنها تلقت إشعارا بذلك من شركة "جازبروم إكسبورت"، وهي شركة تابعة لشركة "جازبروم" العملاقة للطاقة المملوكة للدولة في روسيا.

ويُنظر إلى وقف الإمدادات على أنه رد فعل على حكم تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، منح شركة "أو إم في" مبلغ 230 مليون يورو (242 مليون دولار) في نزاع مع شركة جازبروم.

ومن المقرر أن يدلي المستشار النمساوي كارل نيهمر ببيان في وقت لاحق اليوم الجمعة.

ومازالت النمسا تعتمد بشدة على الغاز الروسي، حتى رغم أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، عملت على وقف اعتمادها على الغاز الروسي، عقب الغزو الشامل الذي شنته روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022.

وشكلت حصة الإمدادات الروسية أكثر من 80٪ من إجمالي واردات النمسا من الغاز مؤخرا.

ورغم ذلك، قالت شركة "أو إم في" في وقت سابق إنها تستعد لهذا السيناريو منذ ثلاث سنوات، وإن موقف النمسا أفضل بكثير الآن عما كان عليه الأمر في عام 2022، بسبب انخفاض استهلاك الغاز وتوفر المزيد من مصادر الإمداد.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع مرافق التخزين ممتلئة حاليا بنسبة 90٪ تقريبا، مما يوفر ما يكفي من الغاز لتلبية احتياجات النمسا لمدة تقارب العام.

وحتى بدون التطورات الحالية، فإن التعاون بين النمسا وروسيا، القائم منذ عام 1968، ربما وصل إلى خط النهاية.

وينتهي عقد تسليم الغاز الطبيعي الروسي من خلال خط الأنابيب المار عبر أوكرانيا وسلوفاكيا في نهاية العام، ومن غير المتوقع أن يتم تمديده.