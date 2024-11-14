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الإعلام الحكومي بغزة: المستشفيات غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى

07:22 م الخميس 14 نوفمبر 2024

مستشفى الشفاء بغزة أرشيفية

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وكالات

صرّح مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن المستشفيات غير قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من الجرحى، مشيراً إلى أن الوضع في شمال غزة كارثي بكل ما للكلمة من معنى.

وطالب الثوابتة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بشتى الوسائل، حيث يستمر منع دخول البضائع والسلع إلى شمال القطاع لليوم الـ200 على التوالي.

وأوضح أن هناك أكثر من 100 ألف عملية جراحية عاجلة يجب إجراؤها في شمال القطاع، مؤكدًا دقّ ناقوس الخطر وضرورة تدخل المجتمع الدولي، في ظل الإنهاك الذي تعاني منه الطواقم الطبية في مختلف أنحاء القطاع.

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