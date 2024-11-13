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إسبانيا تطلق إنذارًا باللون الأحمر في كتالونيا والأندلس بعد فيضانات فالنسيا

05:04 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

فيضانات فالنسيا

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مدريد - (د ب أ)

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في إسبانيا، اليوم الأربعاء، إنذارا باللون الأحمر في أجزاء من إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد والأندلس في الجنوب، وذلك بعد أسبوعين من العواصف المدمرة التي ضربت منطقة فالنسيا في الشرق.

وأفادت وكالة أنباء "أوروبا برس" بإجلاء نحو 3000 شخص من منطقة تقع بالقرب من نهر في مدينة مالقة بالأندلس، كإجراء احترازي.

وارتفعت حصيلة القتلى الرسمية للفيضانات التي وقعت في 29 من أكتوبر إلى 223، منهم 215 من مناطق حول فالنسيا، حيث تم إعلان إنذار باللون البرتقالي لليوم الأربعاء.

ولقي ثمانية أشخاص آخرون حتفهم في الأندلس وكاستيا لا مانشا (قشتالة)، داخل فالنسيا، ومازالت السلطات تدرج 17 شخصا في عداد المفقودين.

فيضانات فالنسيا إسبانيا هيئة الأرصاد الجوية الوطنية
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