7 غارات أمريكية بريطانية تستهدف عدة مناطق في اليمن

وكالات

أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن غارات أمريكية بريطانية استهدفت محافظتي عمران وصعدة في اليمن، فجر اليوم الإثنين.

وقالت وسائل الإعلام الموالية لجماعة الحوثي، إن 7 غارات استهدفت مديرية حرف سفيان في عمران، إذ طالت غارتان منطقة الرحبة بمديرية الصفراء في صعدة، بحسب سكاي نيوز.

واستهدف قصف أمريكي بريطاني، الأحد، معسكر جربان، في مديرية سنحان جنوب شرقي صنعاء، إذ تستخدمه القوة الصاروخية للحوثيين ومعهم خبراء من الحرس الثوري الإيراني.

وطال القصف معسكر الحفا، جنوبي صنعاء، للمرة الثانية خلال ساعات محدودة، وهو المعسكر ذاته الذي تعرض للقصف منتصف الشهر الماضي بواسطة القاذفات الشبحية الأميركية "بي 2".

ووفقا لمصادر يمنية، فإن معسكر الحفا، الذي عادة ما يتعرض للقصف، يضم خنادق وأنفاق جبلية منذ عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ويستخدمه الحوثيون وخبراء الحرس الثوري الإيراني كورش لتركيب الصواريخ وقطع الطائرات المسيرة.

وطال القصف مواقع عسكرية في حرف سفيان وحدود صعدة، إذ جاءت الغارات الأمريكية البريطانية فجر أمس الأحد، بعد ساعات قليلة من غارات مماثلة طالت معسكري الحفا والنهدين في مديرية السبعين بصنعاء.