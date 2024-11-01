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اعتقالات في مكتب نتنياهو بتهمة تسريب معلومات سرية تهدد أهداف الحرب في غزة

06:57 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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وكالات

أعلنت القناة 13 الإسرائيلية عن اعتقال عدد من الأشخاص بمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب تورطهم في قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في تعريض أهداف الحرب في قطاع غزة للخطر.

وأوضحت القناة العبرية، أن الشاباك والشرطة والجيش بدأوا منذ أيام بالتحقيق في شبهات حول تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني.

وذكرت القناة أن الأجهزة الأمنية تشتبه في أن بعض الأفراد كشفوا عن معلومات حساسة ما أدى للإضرار بأهداف الحرب.

مكتب نتنياهو بنيامين نتنياهو تسريب معلومات سرية الاحتلال الإسرائيلي
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