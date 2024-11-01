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أوكسفام: المساعدات لا تصل للمناطق المأهولة شمال غزة

05:48 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

غزة

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وكالات
قالت منظمة "أوكسفام" إن المساعدات لا تصل للمناطق المأهولة بالسكان في شمال غزة على الإطلاق وكميات صغيرة فقط تصل مدينة غزة.
وقبل أيام قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر الجاري، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورفض 189، وتم تعطيل البقية.

مساعدات غزة شمال غزة حصار غزة أوكسفام
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