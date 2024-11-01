مسؤول أمريكي: واشنطن قد تعلق المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا لم تنفذ مطالبها

وكالات



نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله، إن "واشنطن قد تعلق مساعداتها العسكرية لإسرائيل إذا فشلت بتنفيذ مطالبها بحلول نهاية الشهر".



وأضاف: "وزير الخارجية أنتوني بلينكن، دعا إلى عدة اجتماعات داخلية لمتابعة ما إذا كانت إسرائيل تنفذ مطالب الولايات المتحدة".



وقال المسؤول الأمريكي: "نشعر بأننا لم نعد قادرين على الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة".



ووجهت الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، توبيخًا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن المساعدات لقطاع غزة، حسبما نقلته هيئة البث العبرية.



وأشارت البث العبرية، إلى أن الإدارة الأمريكية نقلت رسالة مفادها ألا تغيير يذكر في دخول المساعدات لقطاع غزة، موضحة أن الشاحنات التي تدخل القطاع أقل بكثير من الطلب الأمريكي البالغ نحو 350 شاحنة يوميًا.



وأكدت البث العبرية، أن تل أبيب لم تمتثل لطلب واشنطن زيادة المساعدات، رغم تحذيرها من تأثير ذلك على نقل الأسلحة.