مسيرات إسرائيلية تٌحلق في سماء بيروت.. وتصاعد أعمدة الدخان بسبب الغارات

وكالات

حلقت المسيرات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ تصاعد أعمدة الدخان في سماء ضاحية بيروت إثر تعرضها لعدة غارات إسرائيلية، وفقا للعربية.

وشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي 5 غارات جديدة استهدفت منطقة الضاحية الجنوبية بداية من ليل الثلاثاء إلى فجر الأربعاء.

من جانبها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، بتعرض الضاحية الجنوبية لسلسلة من الغارات الإسرائيلية أدت إلى دمار هائل، بعدما كانت إسرائيل قد حذّرت سكان الأحياء المستهدفة بوجوب الإخلاء.

وأوردت الوكالة، أن آخر الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية استهدفت نزلة الكفاءات، وأدت إلى دمار هائل، لا سيما في برج البراجنة والكفاءات والليلكي.

ووقعت سلسلة غارات إسرائيلية، استهدفت بلدة النبي شيت بمحيط بعلبك شرقي لبنان ما أدى لاندلاع حرائق كبيرة.

في المقابل، هدد حزب الله باستهداف أكبر لحيفا في شمال إسرائيل ومدن أخرى، إذا واصلت إسرائيل حملتها المكثفة لقصف لبنان والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

وقال حزب الله في بيان، إنه سيجعل من حيفا وغير حيفا بمثابة كريات شمونة والمطلة وغيرها من المستوطنات الحدودية مع لبنان التي تم إخلاؤها.

وأضاف حزب الله أنه قتل ما لا يقل عن 35 جنديا وضابطا إسرائيليا خلال الاشتباكات، وأصيب حوالي 200 آخرين أثناء محاولتهم التوغل في بلدات الجنوب، بحسب ما جاء في البيان.

هذا ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا لاعتراض صواريخ أطلقت من جنوبي لبنان كانت في طريقها إلى حيفا.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، العثور على نفق لحزب الله اجتاز الأراضي الإسرائيلية لمسافة 10 أمتار تقريبا من منطقة مروحين في لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية بالقرب من بلدة زرعيت تحديدا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد أنفاقا أخرى تجتاز الحدود.