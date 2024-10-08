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نعيم قاسم: سيتم انتخاب الأمين العام وفق الآليات التنظيمية لحزب الله

12:59 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله

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(وكالات)

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إنجاز انتخاب الأمين العام للحزب وفق الآليات التنظيمية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان حينها عن اسم الأمين الجديد للحزب.

وأعرب قاسم، عن تأييد الحراك السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري تحت عنوان وقف إطلاق النار، مشددًا على أنه لا محل لأي نقاش قبل وقف إطلاق النار .

وقال نائب الأمين العام، إن قادة المقاومة الذين استشهدوا يوجد نسخ جديدة منهم متواجدة في مساعديهم وبدلائهم.

وأكد قاسم على ثبات قوات ومقاتلين الحزب في الميدان، قائلًا "لن نستجدي حلا وستسمعون صراخ العدو"

وأفاد قاسم أن الحزب استعاد تنظيمه وتخطى الأزمات والضربات التي مر بها، مؤكدًا على استعادة السيطرة مرة أخرى.

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