نعيم قاسم: التاريخ أثبت خطورة إسرائيل على المنطقة والعالم

وكالات

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم: التاريخ أثبت أن الكيان الصهيوني خطر على المنطقة والعالم.

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله، خلال كلمة له اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تريد إخضاع كل المحيط ودول المنطقة وشعوبها لسياساتها.

وأكد أن إيران هي التي تقرر كيف تدعم وقد أثبتت تصميمها على مساندة المقاومة، فإن جبهة المساندة بلبنان استنزفت الاحتلال 11 شهرا وأخرجت المستوطنين من الشمال.

وشدد نائب الأمين العام لحزب الله، على أن حرب الاحتلال، يجب أن لا تمس إرادة وتصميم الحزب على المواجهة فإن المستوطنات في الشمال تحت مرمى صواريخنا وإمكاناتنا بخير.

وتابع قاسم، أن "نتنياهو يقول إنه سيعيد مستوطني الشمال ونقول له إننا سنهجر أضعافهم"، ومقاتلي الحزب متماسكين على الجبهة والعمليات ازدادت وكذلك ألم الاحتلال.