إعلان

BBC

الجيش الإسرائيلي: منظومة أركان حزب الله مسؤولة عن تصنيع الصواريخ الموجهة

07:50 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

صواريخ حزب الله

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إن منظومة أركان حزب الله مسؤولة عن تصنيع الصواريخ الموجهة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

أعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، مقتل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله في غارة ببيروت.

وأعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف مربض مدفعية‌‏ الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة في إسرائيل بصليات صاروخية.

وقال حزب الله، إنه استهدف بلدات ديشون ودلتون وتجمع لقوات إسرائيلية في محيط مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية.

كان الحزب قال أمس الاثنين، إنه استهدف قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ "فادي 1"، وشن هجوما آخر على طبريا على بعد 65 كيلومترا.

وأضاف أنه استهدفت مناطق شمالي حيفا بالصواريخ في هجوم ثان شنته في وقت لاحق من أمس الاثنين.

هذا المحتوى من

Manal el Alem
منظومة أركان حزب الله هجوم إسرائيل على إيران انفجارات في وسط إسرائيل قصف قاعدة للاستخبارات الإسرائيلية حزب الله لبنان بيروت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غارة إسرائيلية على بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان

إعلان

إعلان

تونس.. قيس سعيد يفوز بولاية رئاسية ثانية بنسبة 90.7% من الأصوات
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف
قصص من غزة.. عام على طوفان الأقصى