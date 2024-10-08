إعلان

BBC

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين في معارك شمال غزة

07:09 ص الثلاثاء 08 أكتوبر 2024

غزة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل جندي من لواء البصالح بمعارك في شمال قطاع غزة، بحسب سكاي نيوز.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الرقيب من الكتيبة 17 في لواء البصالح نوعم إسرائيل عبدو، البالغ من العمر 20 عاما، قتل في معركة بشمال غزة أمس الاثنين.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الرقيب القتيل كان قائد فصيلة تدريب، وأنه خدم في الكتيبة 12 التابعة للواء جولاني.

وأضاف، على موقعه على الإنترنت، أن جنديين آخرين أصيبا بجروح خطيرة أحدهما في معركة بشمال القطاع والآخر في معركة بجنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين مقتل جنديين في معارك جنوب لبنان.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 730 قتيلا بين جندي وضابط، وهم ممن سمح بنشر أسمائهم فقط.

معارك في شمال قطاع غزة قطاع غزة مقتل جندي اسرائيلي فلسطين الجيش الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
3 استهدافات لحزب الله على مدفعية للاحتلال في عدة مناطق بإسرائيل

إعلان

إعلان

تونس.. قيس سعيد يفوز بولاية رئاسية ثانية بنسبة 90.7% من الأصوات
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف
قصص من غزة.. عام على طوفان الأقصى