في ذكرى طوفان الأقصى.. المرشد الإيراني يوجه رسالة إلى إسرائيل بالعبرية

وكالات



وجه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، رسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية، في ذكرى عملية طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر التي شنتها حركات المقاومة الفلسطينية على مستوطنات جنوب إسرائيل.

وقال المرشد الإيراني في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، "هجوم طوفان الأقصى أعاد تل أبيب 70 عامًا إلى الوراء".

מבצע "מבול אל-אקצא" החזיר את המשטר הציוני 70 שנים לאחור. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 7, 2024

ويأتي منشور خامنئي بعد أيام من إشادته بعملية "الوعد الصادق الثاني"، التي شنتها إيران ضد إسرائيل في بداية شهر أكتوبر الجاري، حيث استخدمت فيه صواريخ باليستية بعيدة المدى، ووصفها بأنها أكثر دقة من الصواريخ المستخدمة في الهجوم الذي شنته طهران أبريل الماضي.



ويأتي هذا التصعيد وسط مخاوف من توتر أكبر بين إيران وإسرائيل، حيث يستعد الاحتلال للرد بانتقام محتمل، وسط تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بمهاجمة أهداف حيوية.



ورغم نفي إيران أي صلة مباشرة أو علم مسبق بهجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، إلا أن طهران لم تخف دعمها المستمر للحركة الفلسطينية.