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BBC

ذكرى هجوم 7 أكتوبر.. ما حصيلة ضحايا العداون على غزة خلال عام؟

07:07 ص الإثنين 07 أكتوبر 2024

هجوم 7 أكتوبر

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وكالات

قال الجيش الإسرائيلي في الذكرى السنوية الأولى لهجمات 7 أكتوبر 2023، إن إسرائيل أصابت أكثر من 40 ألف هدف في قطاع غزة خلال العام الماضي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه اكتشف 4700 فتحة نفق ودمرت ألف موقع لإطلاق الصواريخ، بحسب سكاي نيوز.

وأشار إلى أن 726 جنديا إسرائيليا قُتلوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ومن بين هؤلاء، قتل 380 في الحملة العسكرية التي بدأت في ذلك اليوم و346 في القتال داخل غزة الذي بدأ في 27 أكتوبر 2023.

وبلغ عدد الجنود المصابين 4576 منذ ذلك التاريخ، كما قتل 56 جنديا نتيجة لحوادث خلال العمليات لم يحددها الجيش.

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