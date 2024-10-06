الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان عدة مبان بالضاحية الجنوبية لبيروت

وكالات

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من المباني في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى إخلائها، مساء اليوم الأحد.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها".

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها:

🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/je2jFOZ7Gw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 6, 2024

وأوضح هاجاري: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الاحتلال على مدى الزمني القريب"، مضيفا "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه والمباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مناطق المنارة ويفتاح والمالكية جنوبي لبنان، مناطق عسكرية مغلقة.