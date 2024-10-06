حزب الله يقصف تجمع لجنود إسرائيليين في مستوطنة المنارة بالصواريخ

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، قصف تجمع لجنود إسرائيليين في مستوطنة المنارة على الحدود اللبنانية بالصواريخ، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية.

وشن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات على عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الأحد، في ليلة تعد الواحدة من الليالي العنيفة التي شهدتها المنطقة.

واشتعلت النيران في العديد من المناطق، أبرزها طريق المطار، إذ أن الغارات الإسرائيلية التي بلغت أكثر من 30 غارة، طالت منطقة حارة حريك والصفير، المريجة، الغبيري، وبرج البراجنة وشويفات العمروسية.

واستهدفت إحدى الغارات طريق المطار تحديدا مبنى بلدية الغبيري، وطالت شركة أدوية بالقرب منها، ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة.

وحلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، إذ أن المطار لا يزال يعمل، كما أن شركة طيران الشرق الأوسط هي الشركة الوحيدة التي ما زالت تسير الرحلات رغم الغارات القريبة من المطار.