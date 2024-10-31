إصابة 5 أشخاص بجروح خطيرة جراء إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ)

أصيب 5 أشخاص بجروح خطيرة اليوم الخميس جراء إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي اليوم، "انطلقت صافرات الإنذار مؤخراً في المطلة، وأصيب خمسة أشخاص بضربة مباشرة، وحالتهم حرجة، وقوات الإنقاذ متواجدة في المنطقة".

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في المطلة، تم التعرف على صاروخين عبرا إلى البلاد من لبنان وسقطا في منطقة مفتوحة".