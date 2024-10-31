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وزير الداخلية الكويتي يُداهم حفلًا غير قانوني في السالمية (فيديو)

03:03 م الخميس 31 أكتوبر 2024

الكويت

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(وكالات)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، لحفل غير قانوني في منطقة السالمية، حيث قاد بنفسه قوة أمنية إلى الموقع وأمر باحتجاز جميع العاملين والمتواجدين.

وأعادت وزارة الداخلية نشر الفيديو على صفحتها الرسمية في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، موضحة أن الشيخ فهد، بصفته النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وجه بوقف الحفل غير المرخص وإخلاء الحضور والتحفظ على المسؤولين عن تنظيمه.

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن الحادثة بدأت بتلقي معلومات من الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر، تفيد بتنظيم حفل ترفيهي في مركز للألعاب بمنطقة السالمية دون ترخيص.

وأشار البيان إلى أن فريقاً أمنيا تم تكليفه بمراقبة المكان قبيل انطلاق الفعالية، حيث لوحظت تجهيزات خاصة بالحفل، بما في ذلك منصات موسيقية وأجهزة "دي جي" وأجواء احتفالية صاخبة، وعند وصول الشيخ فهد إلى الموقع، أمر بإيقاف الحفل فورًا واعتقال العاملين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

الكويت وزير الداخلية الكويتي حفل غير قانوني السالمية
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