البنتاجون: رد إيران على إسرائيل غير مستبعد.. لكنه لن يقع قريبًا

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن احتمال رد إيران على ضربات إسرائيل غير مستبعد، ولكنه لن يقع في الوقت القريب.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، بات رايدر، في مؤتمر صحفي، إن باب الدبلوماسية لحل النزاع بين إسرائيل وحزب الله ما زال ممكنا اليوم، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف رايدر: "نعم هناك احتمال بأن تردّ إيران عسكريا على الضربات الإسرائيلية الأخيرة".

وأكد أن وزارة الدفاع تراقب عن كثب التحركات الإيرانية، وملتزمون التنسيق مع إسرائيل والدفاع عنها، بحسب سكاي نيوز.

كما قال المتحدث باسم البنتاجون: "نُبقي أعيننا مفتوحة على ما ستلجأ إليه طهران بعد الضربات الجوية" التي نفذتها طائرات إسرائيلية".

ومن جهة أخرى، أشار رايدر إلى أن استعانة روسيا بالقوات الكورية الشمالية يظهر الوضع العسكري "الرهيب" الذي تعانيه موسكو.

وأضاف: "نجهل الصفقة بين بوتين وكيم جونج أون وما الكلفة التعويضية التي سيدفعها الكرملين له".