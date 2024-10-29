ردًا على جالانت.. حزب الله: تهديداتك المُبطّنة باغتيال قاسم لا ترهبنا

وكالات

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني محمود قماطي، اليوم الثلاثاء، إن كل الشواغر في الهيكل القيادي لحزب الله مُلئت، موضحا أن إعلان شَغل نعيم قاسم منصب الأمين العام لا يرتبط بتطور سياسي.

وأشار قماطي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن إعلان شغل منصب الأمين العام للحزب دليل قوي على متانة التنظيم، مؤكدا أن تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت المبطن باغتيال نعيم قاسم لا يرهب الحزب.

وأوضح قماطي أن من يتصدى لمسؤولية قيادية في الحزب يعلم أنه مشروع شهيد، مضيفا "الحديث الإسرائيلي عن خسارتنا جزءا كبيرا من قوتنا الصاروخية كذب محض".

وخلال حديثه وجّه قماطي رسالة قائلا: "نقول للعدو إننا لم نستخدم بعد كامل قدراتنا الصاروخية"، مشيرا إلى أن الجماعة اللبنانية لم يصلها أي مشروع أو مبادرة سياسية بشكل رسمي.

وأكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، أن أولوية الجماعة اللبنانية هي الميدان الآن، لافتا إلى أنها تعتمد على رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في جانب السياسة.

وشدد قماطي على أن حزب الله لا يقبل بأي تفاوض تحت النار، مؤكدا على أن الجماعة تستطيع أن توجه ضربات صاروخية قاسية للاحتلال الإسرائيلي بعمق 140 كيلومترا.

ونوّه قماطي إلى أن حزب الله لديه صواريخ قادرة على إصابة أهداف أبعد ولم يستخدمها بعد، لافتا إلى أن قدرة الحزب الصاروخية قوية ومخزونه يمكن أن يصمد فترة طويلة.