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إعلام عبري: الكنيست يصادق على مشروع قانون ترحيل عائلات عناصر المقاومة

06:21 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الكنيست الإسرائيلي

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وكالات
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الكنيست صادقت على مشروع قانون ترحيل عائلات عناصر المقاومة تمهيدا لطرحه للتصويت في الجلسة العامة بالكنيست.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن مشروع قانون ترحيل عائلات عناصر المقاومة يتيح لوزير الداخلية "إيتمار بن غفير" ترحيل عائلة منفذ أي هجوم إلى قطاع غزة أو إلى جهة أخرى.
كذلك، أكدت أن مشروع قانون ترحيل عائلات عناصر المقاومة يتيح ترحيل أفراد عائلة منفذ أي هجوم إذا أعرب أحدهم عن دعمه أو تعاطفه مع منفذ العملية.

الكنيست الإسرائيلي ترحيل عائلات المقاومة عناصر المقاومة
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