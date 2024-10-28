الناتو يؤكد إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا للقتال في أوكرانيا

بروكسل- (د ب أ)

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا للمساعدة في حربها ضد أوكرانيا، مشيرا إلى نشر بعض القوات بالفعل في منطقة كورسك بروسيا، حيث تواجه روسيا توغلا أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته للصحفيين" اليوم، أستطيع أن أوكد إنه تم إرسال جنود كوريين شماليين إلى روسيا، وأن هناك وحدات عسكرية كورية شمالية تم نشرها بالفعل في منطقة كورسك".

وأضاف روته أن هذه الخطوة تمثل " تصعيدا خطيرا" فيما يتعلق بمشاركة كوريا الشمالية في الصراع، وتعد " توسعا خطيرا للحرب الروسية".

وتأتي تصريحات روته بعدما قام وفد كوري جنوبي بارز، يتضمن مسؤولين استخباراتيين وعسكريين بالإضافة إلى دبلوماسيين بارزين باطلاع سفراء دول الحلف الـ32 في مقر الناتو في بروكسل على هذه المعلومات.

وقال روته إن الناتو " يتشاور بكثافة داخل الحلف مع أوكرانيا وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي- الهاديء" بشأن التطورات، كما من المقرر أن يتحدث روته قريبا مع الرئيس الكوري الجنوبي ووزير الدفاع الأوكراني. وأضاف" سوف نستمر في متابعة الوضع عن كثب".

وقال مسؤولون غربيون إن مشاركة الآلاف من الجنود الكوريين الشماليين في أكبر صراع منذ الحرب العالمية الثانية سوف تضيف مزيدا من الضغط على الجيش الأوكراني المجهد والضعيف، بالإضافة إلى إثارة التوترات الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ الأوسع نطاقا بما في ذلك اليابان وأستراليا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال الجمعة الماضية نقلا عن تقارير استخباراتية إن القوات الكورية الشمالية سوف تكون في أرض المعركة خلال أيام.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنه تم إرسال نحو 3000 جندي كوري شمالي إلى روسيا للتدريب.