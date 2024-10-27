قبل الهالوين.. نشر 300 من رجال الشرطة في منطقتين في مدينة سول

سول - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنه سيتم نشر 300 من رجال الشرطة في منطقتي هونجداي وإيتوان في العاصمة الكورية الجنوبية سول لدعم أنشطة إدارة إجراءات السلامة قبل عيد الهالوين الخميس المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن وكالة الشرطة الوطنية قالت إن رجال الشرطة ومسؤولي الدوريات سوف يقومون بأنشطة إدارة إجراءات السلامة حتى الخميس المقبل في المواقع الشهيرة التي من المرجح أن تجتذب حشودا كبيرة.

وقد تم نشر قوات شرطية مساء أمس السبت في منطقة هونجداي وإيتوان للسيطرة على الحشود الكبيرة وتوفير ممرات آمنة.

وكان أكثر من 140 شخصا قد لقوا حتفهم وأصيب العشرات في حادث تدافع في منطقة إيتوان خلال الاحتفال بعيد الهالوين عام 2022.