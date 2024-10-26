بسبب طرد مشبوه.. إغلاق "البيت الإسرائيلي" في سان دييجو الأمريكية

وكالات

قالت شبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين، اليوم السبت، إنه تم إغلاق مبنى البيت الإسرائيلي في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد اكتشاف طرد مشبوه بالقرب منه.

كانت وسائل إعلام عبرية أفادت، أمس الأول الخميس، بأن شخصًا اقتحم مدخل سفارة تل أبيب في كوريا الجنوبية وألحق أضرارًا بالممتلكات دون وقوع إصابات بشرية.

ووفقًا لموقع "جيروزاليم بوست"، كانت السفارة مغلقة بسبب عطلة يهودية، ولم يكن هناك موظفون في المبنى وقت الحادث.