ديوان نتنياهو: أنباء امتناعنا عن ضرب منشآت نووية ونفطية إيرانية بسبب ضغط أمريكي كاذبة

وكالات

قال ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن أنباء امتناع إسرائيل عن ضرب منشآت نووية ونفطية إيرانية بسبب ضغط أمريكي كاذبة.

وأشار ديوان نتنياهو، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حدد أهداف الهجوم على إيران مسبقا بما يتناسب مع مصالحه القومية.

وفي سياق متصل، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مكتب نتنياهو، إن إسرائيل لم تبلغ إيران قبل الهجوم، ولم تُطلعها على قوته ولا توقيته ولا أهدافه.

وأكد مكتب نتنياهو، أن تقرير موقع "والا" العبري أن إسرائيل أعلمت إيران قبل ساعات من الهجوم بنوعية الأهداف التي ستضربها كاذب وسخيف.

وعقب انتهاء الهجوم الإسرائيلي على إيران، قال موقع "واللا" العبرية، إن إسرائيل حذرت إيران قبل الهجوم وطالبتها بعدم الرد عليه.

وكشف مصدر، أن روسيا أعلمت إيران بوجود تحركات عسكرية أمريكية وإسرائيلية.

‏وأكد المصدر في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن موسكو قدمت معلومات من باب التعاون مع إيران والحد من التصعيد، مؤكدا أن روسيا قدمت معلومات استخباراتية لإيران قبل بدء الهجوم الإسرائيلي بساعات.