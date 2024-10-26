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إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي أطلق صاروخًا على فلسطينيين في مبنى بطولكرم

11:12 ص السبت 26 أكتوبر 2024

اطلاق صواريخ

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وكالات

قالت صحيفة إسرائيل اليوم، إن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين داخل مبنى بطولكرم شمالي الضفة الغربية.

من جانبه، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام باشتعال النيران في شقة داخل بناية سكنية في حارة السلام بطولكرم عقب استهدافها من الاحتلال.

ونقل عن مصادر بالهلال الأحمر الفلسطيني قولها "طواقمنا في طولكرم نقلت إلى المستشفى إصابة بالرصاص الحي في القدمين من ضاحية السلام في طولكرم".

الجيش الإسرائيلي إسرائيل طولكرم الضفة الغربية الهلال الأحمر الفلسطيني
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