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أمريكا: هجوم إسرائيل على إيران اقتصر على أهداف عسكرية وليس منشآت نفطية أو نووية

03:02 ص السبت 26 أكتوبر 2024

هجوم إسرائيل

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وكالات

نقلت قناة سي بي إس الأمريكية عن مصدر لم تسمه قوله، إن الهجوم الإسرائيلي اقتصر على أهداف عسكرية وليس منشآت نووية أو نفطية.

‏كانت إسرائيل أعلنت بدء هجومها على إيران، ‏وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

‏وأضاف أنه على أهبة الاستعداد هجوميًا ودفاعيًا ويتابع التطورات من إيران ووكلائها.

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن 5 انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.

وقالت المصادر إن محطة للطاقة في منطقة كرج، إحدى ضواحي غرب طهران، تعرضت لهجوم.

وأضافت أن مقر وثكنات الحرس الثوري الإسلامي في طهران قد تم استهدافها بغارات جوية إسرائيلية.


كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن ٥ انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.
وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات "دقيقة" على أهداف عسكرية في إيران. وقال إن قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا لأي تطورات.

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