فيديو| 23 فريق إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمستوطنة "كوخاف يائير"

إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمستوطنة كوخاف يائير

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إن 23 فريق إطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل بمستوطنة كوخاف يائير إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

ومنذ صباح اليوم، نفذ حزب الله اللبناني رشقات صاروخية استهدفت عدة مناطق في الشمال الإسرائيلي.

حريق كبير اندلع في منطقة سكنية في مستوطنة كوخاف يائير. pic.twitter.com/fQyRFBh7vO — 🇱🇧🇵🇸🇾🇪 Abu Ahme (@Seaflam_es) October 24, 2024

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بسقوط صاروخ في كرمئيل بالجليل شمالي إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كرمئيل في الجليل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى وقوع أضرار جسيمة في عدد من المباني بكرمئيل في الجليل إثر سقوط صواريخ من لبنان.

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إصابة شخص بجروح إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجمع سكني في كرمئيل بالجلي، مؤكدة تضرر 12 شقة سكنية.