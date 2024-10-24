إعلان

فيديو| 23 فريق إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمستوطنة "كوخاف يائير"

05:22 م الخميس 24 أكتوبر 2024

إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمستوطنة كوخاف يائير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إن 23 فريق إطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل بمستوطنة كوخاف يائير إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

ومنذ صباح اليوم، نفذ حزب الله اللبناني رشقات صاروخية استهدفت عدة مناطق في الشمال الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بسقوط صاروخ في كرمئيل بالجليل شمالي إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه اعترض 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كرمئيل في الجليل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى وقوع أضرار جسيمة في عدد من المباني بكرمئيل في الجليل إثر سقوط صواريخ من لبنان.

وأعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إصابة شخص بجروح إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجمع سكني في كرمئيل بالجلي، مؤكدة تضرر 12 شقة سكنية.

حريق بمستوطنة كوخاف يائير حزب الله اللبناني إطلاق صواريخ من لبنان سقوط صاروخ في كرمئيل بالجليل جيش الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سوليفان: إيران تقوض رؤية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة