قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وتعتقل عددا من المواطنين

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين عقب اقتحامها مدينة قلقيلية.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وتحديدا حي القرعان، واعتقلت عددا من المواطنين، عرف منهم: "محمد قرعان، وأنس ومهدي وطارق نواف"، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أفرجت عن بعص المعتقلين في وقت لاحق بعد إجراء تحقيقات ميدانية معهم.

يذكر قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت اليوم الأربعاء، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في محيط "مقام يوسف" تمهيدا لاقتحامات المستعمرين، ما أدى لاندلاع مواجهات.

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، اقتحمت المنطقة، لتأمين اقتحام المستعمرين لمنطقة "مقام يوسف".

وأشارت إلى أن العشرات منهم اقتحموا المقام وأدوا صلوات تلمودية فيه، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.