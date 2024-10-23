الخطوط الجوية التركية تلغي كافة الرحلات من وإلى إيران

وكالات

ألغت شركتا طيران "بيجاسوس" التركية والخطوط الجوية التركية، جميع رحلاتهما الجوية من وإلى إيران، بسبب مخاوف من ضربة إسرائيلية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ومن غير الممكن شراء تذاكر طيران من المواقع الإلكترونية لكلتا الشركتين في تواريخ قبل 1 نوفمبر.

وذكرت الشركتان أن "الرحلات الجوية في التواريخ المطلوبة (في نهاية أكتوبر) غير متوفرة".