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BBC

"وصمة عار".. الليكود يُدين صمت أحزاب المعارضة إزاء محاولة اغتيال نتنياهو

04:14 م الأحد 20 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

أصدر حزب "الليكود" الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانًا أدان فيه صمت أقطاب المعارضة الإسرائيلية إزاء استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال حزب الليكود، والذي يتزعمه نتنياهو، إن صمت أحزاب المعارضة الإسرائيلية "وصمة عار على جبينهم".

ووقعت محاولة اغتيال لبنيامين نتنياهو، أمس السبت، حيث أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا، قال فيه إن مسيرة قادمة من لبنان أطلقت النار على منزل نتنياهو في قيسارية، لكنه وزوجته لم يكونا في المنزل.

نتنياهو محاولة اغتيال نتنياهو حزب الليكود رئيس الوزراء الإسرائيلي
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