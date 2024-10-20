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الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء مبان في حارة حريك وحدث بيروت

04:39 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إنذارا بإخلاء مبان في حارة حريك وحدث بيروت، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

واستهداف حزب الله منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما قصفت إسرائيل منطقة "أوتوستراد جونية" لأول مرة منذ بدء التصعيد الحالي.

وشن الجيش الإسرائيلي، أمس، غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دقائق من نشره إنذارا جديدا بالإخلاء لسكانها.

وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية اللبنانية للإعلام من جهتها عن غارة إسرائيلية "استهدفت منطقة حارة حريك" في الضاحية.

وأظهرت لقطات الدخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، ويأتي هذا بينما يستمر الجيش الإسرائيلي بقصف القرى الجنوبية.

الجيش الإسرائيلي بيروت لبنان محاولة اغتيال رئيس حكومة الاحتلال إسرائيل حزب الله
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