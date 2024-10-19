ترامب يتهم بايدن بعدم تقديم الدعم الكافي لنتنياهو

واشنطن- (د ب أ)

اتهم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن بالفشل في تقديم الدعم الكافي لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، خلال وقت الحرب.

وفي حديثه للصحفيين في ميشيجان، أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، قال ترامب عن نتنياهو "إنه يقوم بعمل جيد. بايدن يحاول إيقافه وربما كان يتعين عليه أن يفعل عكس ذلك".

وقال ترامب إنه سعيد لأن نتنياهو "قرر أن يفعل ما كان يتعين عليه فعله" على الرغم من أنه لم يوضح تحديدا ما يقصده.

يشار إلى أنه في أعقاب اغتيال زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، ترى الحكومة الأمريكية، بصفتها حليف رئيسي لإسرائيل فرصة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتدفع باتجاه إجراء مفاوضات.

وبالنسبة لبايدن فإن التعامل مع الوضع السياسي في الشرق الأوسط يمثل قضية سياسية شائكة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

ومن ناحية أخرى، دعا الرئيس الديمقراطي إسرائيل إلى حماية المدنيين في الصراع، لكن في نفس الوقت، ظل الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل دون تغيير.

ومن المقرر أن يواجه ترامب ، نائبة الرئيس بايدن، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، في الخامس من نوفمبر المقبل.