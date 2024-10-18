قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أن قتل قادتنا يعني نهاية الحركة

وكالات

قال باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، إن إسرائيل تعتقد، على ما يبدو، أن قتلها لقادتنا يعني "نهاية حركتنا ونهاية كفاح الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "فليصدقوا ما يريدون، إنها ليست المرة الأولى التي يقولون فيها ذلك".

ولفت نعيم إلى أن الجانب الإسرائيلي "ردد نفس تلك التصريحات عندما قُتل الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي والقائد صلاح شحادة، أول قائد لكتائب القسام"، وأضاف أن "حماس في كل مرة أصبحت أقوى وأكثر شعبية، وأصبح هؤلاء القادة رمزا للأجيال القادمة من أجل مواصلة الرحلة نحو فلسطين الحرة".

ووصف حماس بأنها حركة تحرير "يقودها شعب يبحث عن الحرية والكرامة، وهذا لا يمكن القضاء عليه".

وقال نعيم: "نؤمن بأن مصيرنا هو أحد أمرين، النصر أو الشهادة".

وأضاف: "أمر مؤلم ومحزن للغاية أن نفقد أشخاصا أعزاء، والقادة الاستثنائيين. متأكدون أننا سننتصر في النهاية، إنها نتيجة كل الذين كافحوا من أجل حريتهم".