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أمير قطر: نثمن مواقف دول الاتحاد الأوروبي من الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين

06:23 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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وكالات

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن القمة الخليجية الأوروبية تعكس تعزيز التعاون بين الطرفين، مثمّنا اعتماد الاتحاد الأوروبي لوثيقة الشراكة مع دول الخليج.

وأكد بن حمد أن مستقبل التعاون الخليجي الأوروبي واعد، مشيرا إلى أن دول الخليج والاتحاد الأوروبي لديهما علاقات تاريخية تعتمد على المصالح المشتركة واحترام القانون الدولي.

وأوضح بن حمد أن الدوحة تدرك حجم الأخطار التي تواجه العالم في ظل استمرار الحرب على غزة ولبنان واستمرار الحرب في أوكرانيا، معربا عن تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

وأشار أمير قطر إلى أن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع، مجددا مطالبته بوقف إطلاق النار الفوري في غزة ولبنان ووقف استفزازات المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.

ولفت بن حم إلى أن الدوحة تثمن مواقف دول الاتحاد الأوروبي من الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين، داعيا المجتمع الدولي للعمل لوقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق قرار 1701.

ونوّه بن حمد إلى أن وقف إطلاق النار يجب أن يشكل أساسا لمفاوضات تؤدي إلى حل عادل لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية وقوات اليونيفيل.

تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر القمة الخليجية الأوروبية
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