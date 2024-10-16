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BBC

بسبب اعتراض صواريخ لبنان.. انفجارات ضخمة في شمال إسرائيل

01:57 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2024

انفجار قذيفة اطلقت من لبنان على شمال اسرائيل

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن انفجارات هزت مدينة صفد ومحيطها في شمال إسرائيل، وذلك جراء اعتراض صليات صواريخ كبيرة من لبنان.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، قال في الساعات الأولى من صباح اليوم، إنه تم رصد طائرتين مسيرتين تعبران من لبنان إلى إسرائيل بعد انطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد سقوط هدفين في المنطقة، إذ جاء في بيان الجيش الإٍسرائيلي: "بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 00:21 في منطقة الجليل الأعلى، تم تحديد مسيرتين تعبران من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم تحديد الأهداف الساقطة في المنطقة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف: "بعد إطلاق صافرة الإنذار عند الساعة 23:50 في منطقة يعارة، تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه، وتم تحديد الهدف لاحقًا على أنه إنذار كاذب".

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